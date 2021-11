Governador assina ordem de serviço de ampliação do Colosso do Tapajós, que deve triplicar capacidade

Durante evento no Estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, foi assinada nesta quarta-feira (3) a ordem de serviço para a retomada das obras de reforma e ampliação da principal praça esportiva do Oeste do Pará. Em visita ao local, o Governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou o investimento de mais de R$ 94 milhões. A previsão é de que a conclusão ocorra em 18 meses - ou seja, até maio de 2023.

Governador Helder Barbalho assinou ordem de serviço em evento nesta quarta-feira, no Colosso do Tapajós (Andria Almeida / O Liberal)

O estádio é atualmente a “casa” de quatro equipes da região: São Raimundo, São Francisco, Tapajós e o recém-criado Amazônia Independente. Assim que concluído, o Colosso poderá até triplicar sua capacidade de público, já que, no formato atual, tem como carga máxima oficial de 8.500 pessoas. A estimativa é que passe a abrigar entre 16 mil e 25 mil torcedores.

O Colosso do Tapajós foi inaugurado em março de 1987 e pertence ao Governo do Estado, mas é administrado localmente pela Prefeitura de Santarém. Em março de 2013 a praça esportiva chegou a ter anunciada uma grande reforma, que a deixaria apta a ser um centro de treinamento de seleções visando a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O projeto, orçado na época em R$ 19 milhões, não foi concluído.

Comitiva esteve presente no estádio antes da assinatura da ordem de serviço (Andria Almeida / O Liberal)

Texto em atualização