Globo leva transmissão da final do Paulistão feminino entre Corinthians e Ferroviária para o SporTV

A Globo chegou a um acordo para adquirir os direitos de transmissões das finais do Campeonato Paulista feminino entre Corinthians e Ferroviária. A primeira partida acontece nesse domingo e terá transmissões em múltiplas plataformas. A informação foi publicada pelo 'Uol'.

O duelo reedita a final do Paulistão de 2019, quando a equipe de Araraquara bateu o Timão nos pênaltis e ficou com o título. Com a compra da Globo, as finais serão transmitidas em todas as plataformas: TV aberta (na TV Cultura) e fechada (SporTV), na rádio CBN e, pela internet, no Facebook.

INVESTIMENTO NO FUTEBOL FEMININO

A Globo pretende investir no futebol feminino em 2021 e vem contratando profissionais femininas que poderão fazer parte do processo. Recentemente, a emissora acertou a contratação de Renata Silveira, que será a primeira narradora a assumir o microfone na emissora.

A chegada da primeira voz feminina na Globo aconteceu no dia seguinte do jogo entre Corinthians e Avaí Kinderman, que terminou em 4 a 2 para o time Alvinegro, pela final do Brasileirão Feminino. O título do Timão teve nas cabines da Band três jornalistas mulheres, contando com a narradora Isabelly Moraes. Segundo o Uol, a Globo planeja inserir o campeonato em sua grade para os próximos anos.