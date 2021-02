'Globo fez como o Corinthians, não passou Libertadores e foi direto para o Mundial', brinca Sormani

O comentarista do grupo Disney, Fábio Sormani brincou, durante o "BB Debate" desta sexta-feira, que a TV Globo está fazendo como o Corinthians de 2000 e indo para o Mundial de Clubes sem a conquista, ou transmissão, da Libertadores. A brincadeira aconteceu porque, para Sormani, a partida entre Flamengo e RB Bragantino que acontece neste domingo não será adiada por causa da televisão.

- O Flamengo tentou passar o jogo contra o RB Bragantino, que vai ser em um domingo, 20h30, para terça-feira. A CBF disse 'não', mas não foi a CBF, quem disse 'não' foi a televisão. É a televisão que manda no futebol no nosso país - disse o comentarista.

- Por conta da semifinal do Mundial de Clubes, a Globo, que fez como o Corinthians, não passou a Libertadores e e foi direto para o Mundial. Mas, vocês acham que a Globo ia abrir mão do Flamengo no domingo, sendo que é o único jogo do Brasileiro? Claro que não. A Globo não está errada. Quem está errada é a CBF, por permitir isso - concluiu Sormani.

O Mundial de Clubes continua neste domingo com os confrontos entre Palmeiras e Tigres, em uma semifinal, e Bayern e Al-Ahly na outra.