Gigante! Brasileiros vão à loucura na internet com virada da Seleção no apagar das luzes

Se não for sofrido, não é Brasil. No último dos nove minutos acrescidos pelo árbitro Nestor Pitana, o volante Casemiro concluiu o escanteio de Neymar e virou o placar para a Seleção Brasileira. Na internet, comoção total. Os torcedores brasileiros foram ao delírio com a virada no Nilton Santos e promoveram uma enxurrada de mensagens eufóricas nas redes sociais nesta quarta-feira.+ Confira a classificação dos grupos da Copa América!

A Seleção Brasileira vai a nove pontos e encerra sua participação no Grupo B do torneio neste domingo, contra o Equador. O duelo será no Estádio Olímpico, em Goiânia, às 18h.

Confira a reação da torcida do Brasil nas redes sociais.

ACHEI Q COLÔMBIA IA GANHAR AI VAI E BRASIL FAZ ESSE GOL NO FINALZINHO EU TO SURTANDOOOO pic.twitter.com/WglsoOrPYc — Lara | Currently in love with Mia's tumbrl account (@LObr08) June 24, 2021

Alo? Colômbia? pode falar? ou o neymar tá alugando um triplex na sua mente? pic.twitter.com/KZbqKJzKVc — ENEJOTIE SE`N CABELU🇮🇹 (@enejotacareca2) June 24, 2021

Colômbia achando que vai levar o jogo. Brasil aos 46 minutos do segundo tempo,vai pra onde?#BRAxCOL pic.twitter.com/ZhGSjukNtD — Fernando Silva ⚛️ (@F5Nando) June 24, 2021

Colombia? Nanica demais 🤏🤏🤏 pic.twitter.com/TLFJrc1jS5 — Magrão da Zueira (4/45) 🔴⚫️ (@magraozueira) June 24, 2021

ESSE CARA É GIGANTE! Casemiro, que MONSTRO de volante! pic.twitter.com/igq9OgYYfa — Sala12 (@OficialSala12) June 24, 2021