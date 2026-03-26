Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gestão Casares não explicou R$ 7 milhões em saques da presidência do São Paulo, diz auditoria

Estadão Conteúdo

O balanço financeiro do São Paulo, apresentado nesta quarta-feira aos conselheiros, traz de volta o assunto de saques feitos pela presidência na gestão Júlio Casares. Dos R$ 11 milhões sacados e que levantaram suspeitas da Polícia Civil, apenas R$ 4 milhões têm justificativa declarada. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão. Representantes de Casares foram procurados, mas não responderam até o momento. Se houver resposta, o texto será atualizado.

A quantia justificada é referente a gastos com arbitragem e pagamento de "bicho" a jogadores. Era isso que a defesa de Júlio Casares havia apontado em janeiro, quando as investigações se tornaram conhecidas publicamente.

Entretanto, a auditoria independente das contas aponta cerca de R$ 7 milhões no "fundo promocional da presidência", sem comprovação de finalidade. O trabalho de análise externa do balanço foi conduzido pela empresa RSM.

Os saques também são citados em relatório produzido por Paulo Affonseca de Barros Faria Neto, integrante do Conselho Fiscal do São Paulo. Ele recomendou a rejeição das contas do exercício de 2025.

Como argumento, Faria Neto menciona a observação feita pela auditoria independente sobre os R$ 7 milhões não discriminados nos saques da presidência. Ele diz que essa ressalva contraria o que a gestão Casares apontou como situação adequada do clube, com faturamento recorde de R$ 1 bilhão.

Há um grupo de conselheiros que já queria reprovar as contas de 2025 por se tratarem de uma "herança" de Casares. A gestão de Harry Massis Júnior busca a aprovação, com o entendimento de que a reprovação seria prejudicial ao São Paulo perante o mercado, dificultando possíveis negociações de patrocínios e empréstimos, por exemplo. Na primeira semana de abril, em outra reunião, conselheiros irão votar dois novos pedidos de crédito do clube.

Não é descartada uma aprovação com ressalvas, diante dos pontos apontados pela auditoria independente e o relatório de Faria Neto, do Conselho Fiscal. A votação vai até 17h desta quinta-feira, quando deve haver um resultado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

auditoria

gestão Casares
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

FUTEBOL

Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta

Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização

27.03.26 16h21

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

Futebol

Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão

29.03.26 8h00

Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca

28.03.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda