Gestão Casares não explicou R$ 7 milhões em saques da presidência do São Paulo, diz auditoria Estadão Conteúdo 26.03.26 10h37 O balanço financeiro do São Paulo, apresentado nesta quarta-feira aos conselheiros, traz de volta o assunto de saques feitos pela presidência na gestão Júlio Casares. Dos R$ 11 milhões sacados e que levantaram suspeitas da Polícia Civil, apenas R$ 4 milhões têm justificativa declarada. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão. Representantes de Casares foram procurados, mas não responderam até o momento. Se houver resposta, o texto será atualizado. A quantia justificada é referente a gastos com arbitragem e pagamento de "bicho" a jogadores. Era isso que a defesa de Júlio Casares havia apontado em janeiro, quando as investigações se tornaram conhecidas publicamente. Entretanto, a auditoria independente das contas aponta cerca de R$ 7 milhões no "fundo promocional da presidência", sem comprovação de finalidade. O trabalho de análise externa do balanço foi conduzido pela empresa RSM. Os saques também são citados em relatório produzido por Paulo Affonseca de Barros Faria Neto, integrante do Conselho Fiscal do São Paulo. Ele recomendou a rejeição das contas do exercício de 2025. Como argumento, Faria Neto menciona a observação feita pela auditoria independente sobre os R$ 7 milhões não discriminados nos saques da presidência. Ele diz que essa ressalva contraria o que a gestão Casares apontou como situação adequada do clube, com faturamento recorde de R$ 1 bilhão. Há um grupo de conselheiros que já queria reprovar as contas de 2025 por se tratarem de uma "herança" de Casares. A gestão de Harry Massis Júnior busca a aprovação, com o entendimento de que a reprovação seria prejudicial ao São Paulo perante o mercado, dificultando possíveis negociações de patrocínios e empréstimos, por exemplo. Na primeira semana de abril, em outra reunião, conselheiros irão votar dois novos pedidos de crédito do clube. Não é descartada uma aprovação com ressalvas, diante dos pontos apontados pela auditoria independente e o relatório de Faria Neto, do Conselho Fiscal. A votação vai até 17h desta quinta-feira, quando deve haver um resultado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC auditoria gestão Casares COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58