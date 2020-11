Gerente do Galo se manifesta sobre festa promovida após duelo com o Fla

Após vir à tona a polêmica festa entre membros da comissão técnica do Atlético-MG, promovida pelo gerente de futebol Gabriel Andreata, o companheiro de clube de Jorge Sampali falou sobre o evento, que aconteceu no dia 8 de novembro, mesmo dia do seu aniversário.

A comemoração que aconteceu depois do jogo contra o Flamengo e não foi bem vista pela diretoria atleticana. Coincidentemente poucos dias também houve um surto de Covid-19 no clube, que atingiu mais de 20 pessoas, incluindo toda a comissão técnica, profissionais do clube e diversos jogadores. -É importante esclarecer que a “festa” que todos citam foi um jantar de aniversário em um restaurante que funciona regularmente, não em uma casa de festa. Estiveram presentes amigos próximos e familiares que já convivem juntos. Como todos sabem, ninguém participa de um jantar de máscara, mas seguimos todos os cuidados de distanciamento como sempre acontece em nossas reuniões entre a comissão técnica - afirmou Andreata em entrevista ao GE.