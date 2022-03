General Caballero x Sol de América: onde assistir e o horário de hoje(15/03) pela Copa Sul-Americana

As equipes General Caballero e Sol de América disputam nesta terça-feira (15/03), partida válida pela Copa Sul-Americana 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir General Caballero x Sol de América?

A partida General Caballero x Sol de América pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como General Caballero x Sol de América chegam para o jogo?

O elenco do General Caballero ganhou o primeiro jogo de ida na primeira fase da Sul-Americana por 3 a 0 fora de casa. Já o Sol de América, tem um difícil trabalho pela frente: precisam da vitória com mais de quatro gols para se classificarem de maneira direta.

FICHA TÉCNICA

General Caballero x Sol de América

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Data/Horário: 15 de março de 2022, 19h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

General Caballero: Jara; Barreto Viera, Corulo, Colmán, Olmedo; Vera, Heinze, Hauche, Alfonso Aranda; Gozález, Marabel. TÉCNICO: Gustavo Sotelo

Sol de América: Ojeda; Báez, Mencia, Jacquet, Giménez; Rojas, Cazal, Mana, Godoy; Benegas, Duarte. TÉCNICO: Ever Hugo Almeida

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)