Gattuso admite erro em vídeo no qual italianos celebram vaga da Bósnia: 'Fomos estúpidos' Estadão Conteúdo 30.03.26 19h33 A Itália decide a vaga para a Copa de Mundo nesta terça-feira, quando visita a Bósnia e Herzegovina no Estádio Bilino Polje, em Zenica. Em coletiva de imprensa, Gennaro Gattuso, técnico da Azzurra, falou sobre o vídeo em que alguns jogadores do país comemoram a classificação bósnia. "Fomos estúpidos ao nos prejudicarmos. Sempre soubemos que a Bósnia é um time físico, que sabe como nos causar dano. Nós sabemos disso. Há muito respeito da nossa parte", disse o treinador de 48 anos. Na imagem, atletas da Itália acompanham o duelo entre Bósnia e País de Gales por um celular e celebram quando o país do Leste Europeu garante a vitória na disputa de pênaltis, que terminou no placar de 4 a 2. "Não gostei do que aconteceu por esse motivo. O respeito que temos pela Bósnia é enorme, pelo que eles demonstram em campo. Apesar do que aconteceu outro dia, sabemos que a verdade é que não há diferença entre o País de Gales e a Bósnia. Essa controvérsia surgiu, Federico (Dimarco) se saiu muito bem ao comentar, mas honestamente não é clichê admitir que este é um jogo difícil e nós os respeitamos", completou Gattuso. Aos 41 minutos do segundo tempo, Edin Dzeko marcou de cabeça, empatou o confronto em 1 a 1 e levou o jogo para as penalidades. O atacante bósnio de 40 anos comentou sobre o ocorrido e analisou o atual nível de qualidade do elenco italiano. "Não sei por que não queriam jogar em Gales. Se uma seleção quatro vezes campeã tem medo de jogar em Gales, algo não funciona. Eles têm muito em jogo após duas Copas fora, quer dizer que têm medo", disparou o centroavante. "Amo a Itália, passei nove anos lindos lá. Eles não vão nos subestimar. Não têm mais um Totti ou Del Piero, têm qualidade mas os de outros tempos eram diferentes", finalizou. Italianos e bósnios não disputam uma Copa do Mundo desde 2014. O confronto acontece nesta terça, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Repescagem Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31