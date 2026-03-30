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Gattuso admite erro em vídeo no qual italianos celebram vaga da Bósnia: 'Fomos estúpidos'

Estadão Conteúdo

A Itália decide a vaga para a Copa de Mundo nesta terça-feira, quando visita a Bósnia e Herzegovina no Estádio Bilino Polje, em Zenica. Em coletiva de imprensa, Gennaro Gattuso, técnico da Azzurra, falou sobre o vídeo em que alguns jogadores do país comemoram a classificação bósnia.

"Fomos estúpidos ao nos prejudicarmos. Sempre soubemos que a Bósnia é um time físico, que sabe como nos causar dano. Nós sabemos disso. Há muito respeito da nossa parte", disse o treinador de 48 anos.

Na imagem, atletas da Itália acompanham o duelo entre Bósnia e País de Gales por um celular e celebram quando o país do Leste Europeu garante a vitória na disputa de pênaltis, que terminou no placar de 4 a 2.

"Não gostei do que aconteceu por esse motivo. O respeito que temos pela Bósnia é enorme, pelo que eles demonstram em campo. Apesar do que aconteceu outro dia, sabemos que a verdade é que não há diferença entre o País de Gales e a Bósnia. Essa controvérsia surgiu, Federico (Dimarco) se saiu muito bem ao comentar, mas honestamente não é clichê admitir que este é um jogo difícil e nós os respeitamos", completou Gattuso.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Edin Dzeko marcou de cabeça, empatou o confronto em 1 a 1 e levou o jogo para as penalidades. O atacante bósnio de 40 anos comentou sobre o ocorrido e analisou o atual nível de qualidade do elenco italiano.

"Não sei por que não queriam jogar em Gales. Se uma seleção quatro vezes campeã tem medo de jogar em Gales, algo não funciona. Eles têm muito em jogo após duas Copas fora, quer dizer que têm medo", disparou o centroavante.

"Amo a Itália, passei nove anos lindos lá. Eles não vão nos subestimar. Não têm mais um Totti ou Del Piero, têm qualidade mas os de outros tempos eram diferentes", finalizou.

Italianos e bósnios não disputam uma Copa do Mundo desde 2014. O confronto acontece nesta terça, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica.

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