Galvão detona defesa do Flamengo: 'Sem Rodrigo Caio é próxima ao ridículo'

O desempenho defensivo do Flamengo foi alvo de críticas de Galvão Bueno após mais uma partida sofrendo um alto número de gols. O narrador disse que a defesa do clube carioca é ruim sem os titulares, principalmente Rodrigo Caio, criticando os defensores que atuaram na derrota da última quarta-feira para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil.

> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- A defesa do Flamengo é muito ruim. Sem Isla, Rodrigo Caio e Filipe Luís, a defesa é muito fraca. E com esses jogadores que jogaram ontem não existe confiança - afirmou Galvão no programa "Seleção SporTV" desta tarde.

Ele ainda destacou que o sistema defensivo desestabiliza o time, que sofreu 16 gols nas últimas seis partidas.

- Cada vez que o adversário ataca, é um transtorno. O Flamengo tem um problema seríssimo na defesa. Desestabiliza o time inteiro. Essa defesa do Flamengo sem o Rodrigo Caio é próxima ao ridículo - complementou.

O Flamengo vira a chave e entra em campo sábado, às 19h, contra o Coritiba, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.