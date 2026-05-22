Galvão Bueno passa por cirurgia para tratar hérnia de disco, mas deve narrar Copa no SBT Ele vinha reclamando de dores e externou o desconforto durante o programa Galvão FC Estadão Conteúdo 22.05.26 15h17 Galvão Bueno (Instagram @galvaobueno) O narrador Galvão Bueno vai passar na manhã de sábado por uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco que tem causado forte incômodo no experiente locutor de 75 anos. A operação, no entanto, não deve atrapalhar os planos de narrar mais uma Copa do Mundo, dessa vez no SBT, em parceria com a N Sports, da qual é sócio. Galvão está internado no Einstein Hospital Israelista. A expectativa é que no período de cinco a sete dias após a cirurgia, o narrador já possa retomar atividades. Ele vinha reclamando de dores e externou o desconforto durante o programa Galvão FC, na última segunda-feira. De acordo com o estafe do narrador, o procedimento não é de grande complexidade e sua viagem aos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo está mantida para o dia 7 de junho. O SBT deve ter Galvão Bueno no comando de 10 das suas 32 partidas transmitidas durante o Mundial. O narrador ficará a cargo dos jogos envolvendo a seleção brasileira, além da abertura, entre México e África do Sul no dia 11 de junho, e da final, em 19 de julho. As demais serão lideradas por Tiago Leifert. Galvão participa da transmissão de Copas do Mundo desde 1974. Em 2026, estará em seu 14º Mundial. O narrador afirmou ao Estadão em fevereiro que esta será sua última Copa. "O desafio e o prazer são muito bonitos. Trabalhar na emissora do Silvio Santos. Estão me tratando muito bem. É um ambiente diferente e que vale a pena. Não sei o que vou falar depois, mas provavelmente será minha última Copa", afirmou na ocasião. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Galvão Bueno cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 EITA! Real Madrid continua 'reformulação profunda' e dispensa Alaba; Vini Jr e Mbappé podem sair Após temporada de fracassos, presidente Florentino Pérez concede autonomia ao técnico português para montar nova equipe 22.05.26 13h47