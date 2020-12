Galo zoa 'freguês' Cruzeiro em fim de semana de triunfos sobre o rival

O fim de semana foi perfeito para o Atlético-MG, que celebrou triunfos sobre o maior rival, Cruzeiro, em categorias diferentes. O Galo contabilizou o título estadual no feminino, vencendo a decisão nos pênaltis, no último sábado, 19 de dezembro, na final do Mineirão.

Quando o freguês é um cliente cinco estrelas! 🤝 pic.twitter.com/fDXp8PEK48 — Atlético 😷 (@Atletico) December 20, 2020

Outro triunfo foi do sub-20, que derrotou a Raposa por 3 a 0 pelo Brasileiro da categoria, E, o alvinegro relembrou o triunfo sobre o maior rival no único clássico do profissional em 2020, quando o Galo venceu por 2 a 1, pelo Campeonato Mineiro. A trinca positiva sobre o rival rendeu uma provocação, com o time celeste sendo “freguês” do Galo em 2020. Veja a imagem acima.