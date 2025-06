Galatasaray anuncia Sané e atacante se despede do Bayern após triunfo sobre Flamengo no Mundial

A vitória de 4 a 2 sobre o Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa neste domingo, em partida válida pelas oitavas de final, foi a última aparição do atacante Leroy Sané com a camisa do Bayern de Munique. O jogador, que estava em vias de deixar o clube, foi anunciado como reforço pelo Galatasaray, da Turquia.

Após passar cinco temporadas na equipe alemã, ele comentou sobre o fim do seu ciclo. "É difícil sair, pois joguei por muito tempo aqui. É muito tempo, não foram apenas dois anos. Eu me diverti muito, vivi altos e baixos. O tempo acabou e eu ainda não me dei conta", afirmou o jogador.

Na partida contra os cariocas, Sané entrou na vaga de Koman no segundo para explorar os avanços de Wesley pelo lado direito da defesa do Flamengo. Ele esteve perto de transformar a vitória dos alemães por 4 a 2 em goleada. Lançado por Kimmich, o atacante invadiu a área, mas parou no goleiro argentino Rossi.

O contrato do jogador alemão termina nesta segunda e o atacante agora vai aproveitar o período de férias até a data de apresentação ao clube turco. Sané teve uma passagem vitoriosa vestindo a camisa do clube de Munique.

Em sua passagem pelo futebol da Alemanha, Sané conquistou quatro edições do Campeonato Alemão, além de uma Supercopa e um Mundial Interclubes. Ao todo, ele entrou em campo em 223 partidas, balançou as redes 61 vezes e ainda deu 51 assistências para os companheiros.