Gabriel Sara cita Diniz e mira chance dada por Ancelotti na seleção: 'Surpresa para mim' Meio-campista do Galatasaray, da Turquia, ele briga por um lugar num setor que ainda tem vagas em aberto Estadão Conteúdo 24.03.26 16h03 Gabriel Sara defende as cores do Galatasaray (Instagram @g.dsara) Convocado pela primeira vez, Gabriel Sara realizou o desejo de "viver" o ambiente que cerca os atletas chamados para vestir a camisa amarela nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Na conversa com os jornalistas, no entanto, a figura de um recente ex-treinador da própria seleção ganhou voz quando o atleta comentou sobre seu momento especial: Fernando Diniz. Os dois trabalharam juntos no São Paulo e, dali, nasceu uma influência e admiração que acompanham o jogador nesta trajetória. Ele lembrou das lições que ganhou no início de carreira e fez uma relação direta com a sua convocação. "Diniz é um pai que eu tive. Foi extremamente importante no início da minha carreira. Foi quem teve paciência e me ajudou a amadurecer. Ele acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditava. Eu o carrego no coração. Ele é uma pessoa muito necessária no Brasil", afirmou. Meio-campista do Galatasaray, da Turquia, ele briga por um lugar num setor que ainda têm vagas em aberto. Longe dos principais campeonatos da Europa, Sara admitiu ter ficado surpreso quando soube que eu nome estava na lista de Carlo Ancelotti. "Foi uma grande surpresa para mim. Se olhar três meses para trás, não imaginaria estar aqui. É muito difícil chegar na seleção e agora é o início de uma trajetória. Espero estar apto. É a oportunidade da vida e tenho que agarrar com unhas e dentes", afirmou o jogador. Sara terá pela frente os amistosos contra a França e a Croácia para tentar convencer Ancelotti de que merece um lugar na convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. "Tenho de jogar o melhor que eu puder. Estou em um bom momento e tenho de dar o máximo para tentar conseguir conquistar uma vaga", afirmou o jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Gabriel Sara Diniz Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México 24.03.26 12h57 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52