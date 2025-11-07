Capa Jornal Amazônia
Gabriel Jesus volta aos treinos, supera sua 'pior lesão' e reacende sonho de Copa em 2026

Estadão Conteúdo

O Arsenal enfim recebeu Gabriel Jesus de volta aos treinos após nove meses afastado por uma grave lesão no ligamento cruzado. Mikel Arteta celebrou a reintegração do atacante e destacou o impacto esperado na sequência da temporada europeia.

"Estou emocionado por tê-lo. Ele vai acrescentar algo que não temos e logo estará fazendo diferença em campo." A volta ocorre no momento em que o brasileiro buscava sua melhor forma desde que chegou a Londres.

Gabriel admite que a contusão o levou ao limite físico e emocional. Ele não esconde que o período representou um marco em sua trajetória: "Foi a maior lesão da minha vida. Eu estava no meu melhor momento, marcando, confiante, cuidando de tudo, e então acontece." O atacante afirma que o processo o transformou e o obrigou a rever hábitos, carga de treinos e até sua relação com o próprio corpo.

O período de recuperação, porém, também ofereceu respiros pessoais. O camisa 9 passou parte dos meses no Brasil, conciliando trabalhos intensos com o nascimento do segundo filho. "Deus me deu esse desafio e sabia que eu era forte o suficiente. Minha família me manteve de pé e me deu confiança todos os dias", contou. A presença em São Paulo ajudou a atenuar a frustração inicial e a reorganizar prioridades. Ele, inclusive, aproveitou o período para visitar o seu ex-clube, o Palmeiras.

A transição para o trabalho com bola exigiu cautela. Gabriel revelou que precisou conter o entusiasmo ao perceber que estava perto do retorno: "Quando você vê o fim, quer correr para chegar logo. Mas aprendi a não me apressar, a manter os pés no chão. Quando for a hora, estarei pronto." A direção do Arsenal adota o mesmo discurso e monitora cada etapa da reintegração.

Além do impacto imediato no clube, o atacante mira uma ambição maior: voltar à seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Carlo Ancelotti. "Quero voltar a jogar bem para ter uma nova chance. Já fui a duas Copas e adoraria estar na terceira. Não é fácil, mas confio em mim." O calendário curto até o torneio torna cada minuto em campo decisivo.

Arteta também valorizou o ambiente criado pelo retorno do brasileiro. Segundo ele, o elenco reagiu com entusiasmo ao ver Gabriel novamente no grupo: "Adoro a energia dele. Os companheiros ficaram animados quando ele voltou ao treino." O treinador quer recuperar o atacante gradualmente, mas sabe que, com ritmo, Jesus pode voltar a ser um dos pilares técnicos do time londrino.

Com um possível retorno de Jesus entre os relacionados, o Arsenal volta a campo neste sábado, às 14h30, pelo horário de Brasília, diante do Sunderland, fora de casa. O time londrina lidera a Premier League com 25 pontos.

Esportes
