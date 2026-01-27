Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gabigol é poupado e deve retornar contra o São Paulo pelo Paulistão

Estadão Conteúdo

Gabigol foi preservado pela comissão técnica do Santos e não viajou para Chapecó, onde a equipe enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira, às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.

O atacante não apresenta lesão, mas foi poupado para controle de carga e visando a sequência da temporada. A expectativa é que o camisa 10 esteja à disposição no sábado, às 20h30, quando o Peixe encara o São Paulo, no MorumBis, pelo Campeonato Paulista.

Além de Gabigol, o zagueiro Adonis Frías e o lateral-direito Mayke também ficaram fora da viagem. A decisão teve caráter preventivo, com o objetivo de evitar desgaste físico neste início de calendário.

O técnico Juan Pablo Vojvoda já havia sinalizado que promoveria rodízio entre os principais jogadores do elenco, buscando reduzir o risco de lesões mais graves nas primeiras semanas de competição.

Sem o trio, o Santos deve entrar em campo com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.

O time alvinegro ocupa atualmente a 11ª colocação do Campeonato Paulista, com seis pontos, e precisa vencer o clássico do fim de semana para retornar à zona de classificação da competição estadual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos

Gabigol
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro

Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

27.01.26 16h58

FUTEBOL

Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil

Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo

27.01.26 16h21

Futebol

BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu

Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano.

27.01.26 15h02

FUTEBOL

Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica

Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história

27.01.26 14h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil

Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu

27.01.26 11h17

Futebol

Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números

Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025

27.01.26 12h46

futebol

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

27.01.26 10h04

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda