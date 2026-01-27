Gabigol é poupado e deve retornar contra o São Paulo pelo Paulistão Estadão Conteúdo 27.01.26 21h27 Gabigol foi preservado pela comissão técnica do Santos e não viajou para Chapecó, onde a equipe enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira, às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. O atacante não apresenta lesão, mas foi poupado para controle de carga e visando a sequência da temporada. A expectativa é que o camisa 10 esteja à disposição no sábado, às 20h30, quando o Peixe encara o São Paulo, no MorumBis, pelo Campeonato Paulista. Além de Gabigol, o zagueiro Adonis Frías e o lateral-direito Mayke também ficaram fora da viagem. A decisão teve caráter preventivo, com o objetivo de evitar desgaste físico neste início de calendário. O técnico Juan Pablo Vojvoda já havia sinalizado que promoveria rodízio entre os principais jogadores do elenco, buscando reduzir o risco de lesões mais graves nas primeiras semanas de competição. Sem o trio, o Santos deve entrar em campo com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. O time alvinegro ocupa atualmente a 11ª colocação do Campeonato Paulista, com seis pontos, e precisa vencer o clássico do fim de semana para retornar à zona de classificação da competição estadual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Gabigol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53