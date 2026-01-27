Gabigol é poupado e deve retornar contra o São Paulo pelo Paulistão

Gabigol foi preservado pela comissão técnica do Santos e não viajou para Chapecó, onde a equipe enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira, às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.

O atacante não apresenta lesão, mas foi poupado para controle de carga e visando a sequência da temporada. A expectativa é que o camisa 10 esteja à disposição no sábado, às 20h30, quando o Peixe encara o São Paulo, no MorumBis, pelo Campeonato Paulista.

Além de Gabigol, o zagueiro Adonis Frías e o lateral-direito Mayke também ficaram fora da viagem. A decisão teve caráter preventivo, com o objetivo de evitar desgaste físico neste início de calendário.

O técnico Juan Pablo Vojvoda já havia sinalizado que promoveria rodízio entre os principais jogadores do elenco, buscando reduzir o risco de lesões mais graves nas primeiras semanas de competição.

Sem o trio, o Santos deve entrar em campo com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.

O time alvinegro ocupa atualmente a 11ª colocação do Campeonato Paulista, com seis pontos, e precisa vencer o clássico do fim de semana para retornar à zona de classificação da competição estadual.