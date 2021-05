’Gabigol’ do Paysandu prorroga contrato com o Palmeiras até o final de 2022

O Palmeiras acertou na última sexta-feira (28) a renovação de contrato de Gabriel Barbosa. O atacante, que atualmente está emprestado ao Paysandu, tinha acordo até o final de 2021 e assinou até 31 de dezembro de 2022. A informação foi dada primeiramente pelo perfil Infos Palestra.

Destaque do Paysandu, o centroavante foi apelidado de ‘’Gabigol do Pará’’ pelo bom momento que vive no Papão da Curuzu. Na equipe desde o início da temporada, Gabriel já soma cinco gols em sete partidas. Com apenas 160 minutos em campo, possui média de um tento a cada 32 minutos.

A principal façanha do jogador aconteceu recentemente, na final do Campeonato Paraense. Saindo do banco de reservas para fazer três gols, o jovem de 22 anos foi o herói na vitória do Paysandu por 4 a 1 diante da Tuna, que garantiu o 49º título estadual do Papão.

A opção pelo prorrogação do contrato é para que o Palmeiras não perca o atleta de graça. Com o antigo vínculo, Gabriel poderia assinar pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano e consequentemente sair de graça, sem render nada ao Verdão.