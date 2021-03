Gabigol, do Flamengo, e MC Gui são flagrados pela polícia em cassino em São Paulo

O atacante do Flamengo Gabigol foi flagrado, na madrugada deste domingo, em um cassino clandestino na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Além do atleta, que está de férias, mais de 200 pessoas foram encontradas no local, entre elas o cantor MC Gui. A aglomeração terminou quando a Polícia Civil fechou a casa de jogos ilegais. + Veja a tabela do Cariocão 2021

Gabigol, que se reapresentará ao Flamengo nesta segunda-feira para o retorno do elenco principal, assinou um termo se comprometendo a prestar depoimento futuramente e foi liberado. Artilheiro do Rubro-Negro, Gabi já havia compartilhado algumas fotos no Instagram com amigos em São Paulo.

Além disso, a operação inicialmente era para combater festas clandestinas em São Paulo, não o estouro de um salão de jogos ilegais. A jogatina de "partidas de azar" é proibida no Brasil desde 1946.

Delegado da polícia e supervisor do GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), Eduardo Brotero contou como os agentes ficaram sabendo da aglomeração. Uma força-tarefa de São Paulo, reunindo Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária e outros órgãos como a Guarda Civil Metropolitana, foi informada de uma festa clandestina.

- Ao chegarmos no local, para a nossa surpresa, não se tratava de uma festa clandestina, e sim de um cassino clandestino. Na verdade bastante grande. Com diversas pessoas aglomeradas, se expondo ao contágio novamente - contou ele.

- Foram conduzidos ,na verdade qualificados, por conta da pandemia já para prestar esclarecimento aqui na delegacia, e os funcionários e o responsável pelo local também devem responder por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção. Os demais serão ouvidos posteriormente porque senão a gente causaria outra aglomeração aqui - finalizou Brotero.

Até o momento, nem o Flamengo nem o jogador se manifestaram sobre o assunto. As medidas forma tomada pelo governador de São Paulo João Dória (PSDB) e visa diminuir os índices de contágio da Covid-19. Ao todo, mais de 277 mil pessoas morreram em decorrência da doença no Brasil, somando cerca de 2,195 milhões de contaminados na região paulista.