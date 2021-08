Zinho relembra tempos de galã de Renato no Fla: 'Famosas ligavam, e eu ficava com água na boca'

Atual treinador do Flamengo, Renato Gaúcho fazia sucesso como galã nos tempos em que passou pelo Rubro-Negro como atleta. O ex-jogador Zinho, atual comentarista da ESPN, relembrou de um desses momentos de convívio com o pai de Carol Portaluppi na Gávea, durante o programa 'Futebol na Veia'.

- A gente se concentrava no casarão e aí, era só um telefone fixo, que ficava tocando o e eu ia atender, só que era sempre pro Renato, né? Eu atendia e passava pra ele e esse telefone não parava de tocar e eu ficava lá, só ouvindo e tinha umas vozes conhecidas, que eu não posso falar aqui, né? - disse, aos risos, na edição de quinta-feira do programa.

- Mas famosas da época ficavam ligando lá e eu estava só passando nervoso, com água na boca, fazer o que né? Baixinha feinho, não ia arrumar nada, né? - completou.

Além de bom jogador, o gaúcho fazia sucesso pelo seu jeito bem carioca e 'bad boy'. Atualmente, quem faz sucesso com a beleza é a filha do treinador do Fla, Carol, que sempre posta fotos na praia ao lado do pai e arrasta milhões de seguidores nas redes sociais.