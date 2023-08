Zagueiro Ibañez, da Seleção Brasileira, se aproxima do Nottingham Forrest, da Premier League

O tradicional Nottingham Forrest, clube da Premier League, está de olho em um mais um jogador brasileiro para reforçar a equipe da próxima temporada. O alvo da vez é o zagueiro Ibañez, da Roma. A informação foi confirmada pelo jornalista esportivo Fabrizio Romano, famoso por suas informações precisas sobre transferências.

De acordo com fontes próximas às negociações, o clube inglês teria apresentado uma proposta inicial no valor de 25 milhões de euros pelo jogador. Roger Ibañez, que recentemente recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, se destacou tanto no cenário nacional quanto internacional, tornando-se uma opção atraente para fortalecer a defesa do Nottingham Forest.

O clube está otimista com relação a um possível acordo e acredita que a transferência de Roger Ibañez para o City Ground pode ser concretizada em breve. A chegada do zagueiro brasileiro representaria um passo significativo no processo de reforço do elenco, visando competir em alto nível na próxima temporada da Premier League.

Com jogadores como Danilo e Gustavo Scarpa já fazendo parte do elenco, o Forest busca ampliar sua presença verde e amarela com a possível chegada de mais talentos brasileiros.