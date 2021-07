Zagueiro ex-Remo fecha com adversário do Paysandu na Série C

O zagueiro Mimica, ex-jogador do Remo, defenderá a camisa do Altos-PI na sequência da Série C. Isso quer dizer que o defensor voltará a enfrentar o Papão. Desde que deixou o Remo, Mímica estava treinando com o elenco do Moto Club-MA, equipe que disputa a Série D. Mas o atleta confirmou que já acertou com o Altos-PI.

Mimica falou com a equipe de O Liberal e revelou estar muito animado para enfrentar o Paysandu novamente e começar no novo time. “É bom enfrentar o Papão de novo. Estou feliz por estar me empregando. Agora é focar, trabalhar para, se Deus quiser, ser titular, respeitar os companheiros que estão lá e trabalhar para jogar”, declarou.

Retorno a Belém

Menos de um mês após deixar o Remo, Mimica retornará à cidade para enfrentar o Paysandu. O jogo entre Altos-PI e o Papão está marcado para o dia 17 de julho, no estádio da Curuzu, às 19h.

O jogador de 35 anos defendeu o Remo durante três anos e meio e deixou o clube no mês de junho. Pelo time azulino conquistou dos Parazões e o acesso para a Série B. Na despedida do clube, o jogador disse que possui um carinho enorme pelo Remo e agradeceu ao médico Jean Klay, que cuidou e o incentivou no momento mais difícil de sua carreira.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)