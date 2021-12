Xodó da torcida do Flamengo, Podolski detona Paulo Sousa: 'Nos enganou e decepcionou'

A saída do treinador português Paulo Sousa do comando da seleção polonesa caiu como uma bomba entre torcedores, jornalistas e dirigentes do país. Irritados com a ida do profissional ao Flamengo, a federação local pretende levar o caso à Fifa. Ontem, por rede social, o atacante Lukas Podolski se revoltou com o treinador.

Xodó da torcida do Flamengo, o jogador ex-Arsenal ficou conhecido entre os brasileiros após ser campeão com a seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Nascido na Polônia e naturalizado alemão, Podolski fez juras de carinho ao clube desde aquele ano - e ganhou homenagens da torcida nas redes sociais.

Nesta quinta- em comentário feito no Twitter, Podolski disse que não estava satisfeitos com a decisão do português de trocar uma possível ida à Copa do Mundo 2022 pelo clube carioca.

- Paulo Sousa enganou e decepcionou a todos. Polônia, onde tantos amam esportes e são loucos por futebol. Um país que sonha com a Copa do Mundo. Comportamento muito ruim - digitou ele.

Podolski se refere ao fato de que Paulo, ainda ajudando a Polônia a recuperar uma vaga na Copa do Mundo via repescagem, deixou o o projeto na reta final. Além disso, a inesperada saída contou também com a iniciativa do treinador em pagar sua própria multa rescisória. Paulo Sousa desembarca no Brasil nos próximos dias e inicia seus trabalhos no CT do Flamengo no dia 10 de janeiro.