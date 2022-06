Xô fantasma! São Paulo abre o placar e segura a vitória sobre o Palmeiras na Copa do Brasil

Poucos dias após levar a virada nos acréscimos, o São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras desta vez. O Tricolor Paulista venceu o rival por 1 a 0, gol de Patrick e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (23), no Estádio Morumbi.

O único gol da partida foi marcado por Patrick - o mesmo que marcou no fim de semana, sobre o Verdão. Aos 30 minutos do primeiros tempo, Patrick recebeu na entrada da área, cortou a marcação e finalizou na saída de Weverton para abrir o placar.

A vitória do São Pualo acabou com uma série de 19 jogos sem derrotas do Palmeiras. O duelo de volta entre ambos pelas oitavas de final da Copa do Brasil acontece no dia 14 de julho, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Para se classificar, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis.