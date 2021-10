Willian tem lesão diagnosticada e deve desfalcar o Corinthians por mais de um mês

O Corinthians teve uma notícia ruim na tarde desta sexta-feira. Após passar por exames, Willian teve diagnosticada um lesão no músculo posterior da coxa, que o deixará afastado dos gramados por mais de um mês. O jogador já iniciou o tratamento e deve voltar ao time na reta final do Campeonato Brasileiro.

Depois de sentir o incômodo aos sete minutos do duelo com o Fluminense, na última quarta-feira, o camisa 10 saiu de campo chorando e precisou ser substituído por Gustavo Mosquito. A dor foi exatamente na mesma coxa que ficou tratando no último final de semana e o deixou fora da partida contra o Sport, em Recife. Ele chegou a se recuperar, mas voltou a sentir o problema.

Na última quinta-feira, Willian passou por exames e iniciou o tratamento em dois períodos no CT Joaquim Grava. Já nesta sexta, o departamento médico corintiano avaliou os resultados e constatou uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda do atleta, que o deixará em recuperação de quatro a cinco semanas, segundo divulgou a assessoria de imprensa do clube.

Isso significa que Willian ficará fora de combate por mais de um mês, ou seja, ele voltaria a ficar à disposição no fim de novembro, restando entre quatro e cinco rodadas antes do término do Brasileirão-2021. A expectativa é de que eles possa estar pronto para essa reta final do campeonato. Por ora, ele deve perder pelo menos sete jogos da competição por conta dessa lesão.

Por meio de seu perfil no Instagram, Willian se manifestou após a divulgação de sua lesão e agradeceu aos fãs que desejarem sucesso em sua recuperação.

"Quero agradecer as mensagens de apoio e carinho que venho recebendo nos últimos dias. Vocês me deram muita força e amenizaram minha tristeza. Infelizmente vou ficar fora por um período, mas já estou trabalhando para me recuperar e voltar ainda mais forte!

'Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonará'.

Deuteronômio 31:6", escreveu o camisa 10 alvinegro no Instagram.