Willian projeta estreia pelo Corinthians contra o Atlético-GO

Frustando as expectativas da torcida do Corinthians, Willian não fará a sua estreia pelo clube nesta terça-feira (7), contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda que tenha treinado com bola desde quinta-feira, o jogador entende que precisa de mais algumas sessões de treinamento para poder voltar a campo, já que, embora tenha feito toda a pré-temporada com o Arsenal, a fez separado do restante do elenco da equipe inglesa.

"Não vou para o jogo de amanhã ainda estou em processo de treinamento. No Arsenal treinava separado do grupo e ainda preciso de tempo para tá na melhor forma física e espero que no próximo final de semana esteja bem para jogar", disse o meia durante a entrevista coletiva de apresentação.

Com isso, o jogador acredita que fará o seu primeiro jogo em seu retorno ao Timão no próximo domingo (12), contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

"Meu ultimo jogo oficial foi em maio, já faz quatro meses que não jogo 90 minutos, só vinha treinando depois disso, iniciei a pré-temporada e continuar os treinamentos, treinar forte e bem e o ritmo de jogo a gente e consegue durante os jogos, entrando atuando desde o início, Espero ganhar a melhor forma o mais rápido possível", disse o novo camisa 10 corintiano.

Com a ausência de Willian no jogo deste meio de semana, o Timão não terá os seus reforços pela primeira vez. Além de Giuliano e Renato Augusto, que já fizeram as suas estreias, o atacante Roger Guedes foi convocado pela primeira vez.