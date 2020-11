Volante do Remo fala da importância de Maradona para a carreira e revela ter algo comum com o ídolo

Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira (25) após um ataque cardíaco, aos 60 anos. E, como era de se esperar, o assunto foi um dos discutidos na coletiva de imprensa do Remo. Coube ao volante Lucas Siqueira comentar como a morte do ídolo do futebol argentino foi recebido pelos jogadores.

“Foi uma triste notícia que o futebol teve hoje com a morte do Maradona. Foi um doa grandes jogadores de futebol da história. Pega a gente de surpresa. A gente acha que esses caras são eternos”, comentou, acrescentando que já teve a chance de ver pessoalmente na Argentina o que representava o ex-jogador.

“Eu tive oportunidade de ir na Argentina duas vezes e lá a gente entende quanto é idolatrado e quanto representa para a população em de lá. E nós atletas sentimos muito a perda de um craque. A gente lamenta a perda e forte abraço para família e pessoas que sentem muito a perda do Maradona.”

Com 32 anos, Lucas diz lembrar de Maradona jogando em 1994 e que tem uma ligação com ex-jogador.

“Sou de 88, então peguei uma fase do Maradona jogando, em 94. Em 1990 ainda era muito pequeno. Mas meu pai falava muito do Maradona. Que ele era fora de série. A gente vê pelos vídeos tudo que ele fez e representou com a seleção. Fez história sendo campeão do mundo e principal jogador da Argentina. Sem dúvida aquela canhota fez história e arranjou legião de fãs. Ele transformou o futebol e era um cara que todos gostavam de assistir. Eu sou canhoto. Tive esse ligação. É um grande inspiração do futebol para minha geração e foi um cara extraordinário em campo dentro de campo”, revelou.