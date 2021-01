Volante do Flamengo se casa com cantora gospel; confira

O volante do Flamengo Thiago Maia se casou com a cantora gospel Isadora Pompeo no dia 22 de dezembro de 2020. O casal compartilhou fotos da celebração nas suas redes sociais e um vídeo no canal do YouTube da cantora falando sobre sua história.

O casal manteve a união em segredo até o dia 3 de janeiro, quando foi lançado o vídeo de anúncio do casamento.

Veja abaixo algumas das postagens feitas pelo casal no Instagram:

O próximo jogo do Flamengo será contra o Goiás, em Goiânia, no dia 18 de janeiro, válido pelo Brasileirão.