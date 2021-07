Volante da Seleção reclama da falta de investimento no futebol feminino

A jogadora de futebol, volante da Seleção, Formiga, de 43 anos, reivindicou, através de um post em uma rede social, mais investimentos no futebol feminino. Na publicação, a atleta, criada no Pará, comparou a arrecadação atual com a dos anos 1980 - que segundo Formiga, é quase o mesmo valor.

Ainda na publicação, Formiga afirmou que os gastos totais de um clube feminino são em média R $100 mil, o que seria menor do que o investido em um jogador de futebol masculino nos anos 80.

Confira o desabafo da craque da seleção: