Volante campeão pelo Paysandu fecha com clube de São Paulo

Os clubes paulistas seguem contratando para o estadual 2021, mesmo com o Paulistão em situação incerta por conta da pandemia da covid-19, o Santo André fechou com o volante PH, ex-Paysandu.

O jogador de 29 anos é natural do Rio de Janeiro e teve passagens por vários clubes, como Botafogo-RJ, Resende-RJ, Bangu-RJ, América-RJ, Tombense-MG, Boa Esporte-MG e Ferroviária-SP, onde disputou o Paulistão em 2019.

Com a camisa do Paysandu o volante atuou em 26 partidas e marcou dois gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense.