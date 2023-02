Vitória x Braga: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (27/02) pelo Campeonato Português

As equipes Vitória de Guimarães x Braga disputam nesta segunda-feira (27/02) a 22° rodada do Campeonato Português. O jogo tem início às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães. Confira os horários e escalações:

Onde assistir Vitória de Guimarães x Braga?

A partida Vitória de Guimarães x Braga não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Vitória de Guimarães x Braga​ chegam para o jogo?

Vitória está em 5° lugar no Campeonato Português e acumula 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 19 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Braga ocupa a 3° posição da competição com 16 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 47 gols marcados e 20 gols sofridos. Nas últimas rodadas do campeonato, a equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota.

Prováveis escalações

Vitória: Varela; Amaro, Bamba, Villanueva; Maga, Dani Silva, Tiago Silva, Freitas; André Silva, Safira, Jota.

Braga: Matheus; Gomez, Oliveira, Tormena, Sequeira; Bruma, Racic, Al Musrati, Horta; Banza, Ruiz.

FICHA TÉCNICA

Vitória de Guimarães x Braga

Campeonato Português

Local: Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2023, 18h15