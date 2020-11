Vitor Bueno supera Reinaldo e vira melhor 'garçom' do São Paulo

O São Paulo tem um novo líder no número de assistências do elenco. Trata-se do meia-atacante Vitor Bueno , que somou seu sétimo passe para gol na temporada e ultrapassou o lateral Reinaldo nessa estatística. Contra o Fortaleza, no Castelão, o camisa 12 do Tricolor deixou Luciano na cara do gol para marcar o segundo da equipe na vitória, por 3 a 2.

- Claro que a gente sempre fica muito feliz por ter números importantes e por poder ajudar o São Paulo de alguma forma, seja com gols ou assistências. Espero poder continuar contribuindo para que lá na frente esses números todos sejam revertidos em títulos. Independentemente de quem joga, de quem faz gol ou dá passe a gente vem fazendo coletivamente jogos muito bons e isso é o mais importante - afirmou o jogador, peça importante no elenco.

No último fim de semana, Vitor Bueno foi escalado como titular no meio de campo e auxiliou o sistema ofensivo da equipe. Além da assistência para Luciano no segundo tempo, o jogador desempenhou bem seu trabalho e ajudou o Tricolor a encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro - mesmo com três jogos a menos que seus adversários pelo título nacional.

Embora tenha se destacado no Castelão, Vitor Bueno não vem sendo o titular da posição. Com o bom momento de Igor Gomes e Gabriel Sara, o meia-atacante perdeu posição na equipe. Apesar disso, o jogador sabe de sua importância dentro do elenco e tem contribuído quando é acionado pelo técnico Fernando Diniz.

- O São Paulo hoje tem um grupo muito bom, tanto em qualidade quanto em ambiente. Ninguém tem vaidade aqui dentro, todos estão focados no mesmo objetivo que é brigar até o final pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Eu sigo trabalhando forte, respeitando os companheiros que vêm jogando, mas tentando fazer algo diferente quando entro nos jogos e buscando novamente meu espaço entre os 11. Com o calendário que temos, ainda mais neste ano atípico, é preciso ter um elenco de qualidade, com boas peças e com todo mundo com bom ritmo de jogo. Diniz tem trabalhado bastante com a gente, principalmente na parte mental, do desgaste físico e emocional. Esperamos já na quarta no Morumbi dar mais um importante passo e chegar à semifinal - explicou o são-paulino.

Nesta quarta, às 21h30, o Tricolor mede forças com o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio do Morumbi e como o São Paulo venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1, tem a vantagem de jogar por qualquer empate para avançar às semis do torneio mata-mata. Importante ressaltar que o classificado do confronto entre paulistas e cariocas fatura uma premiação de R$ 7 milhões paga pela CBF.