Villarreal x Espanyol: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (27/04) pela La Liga

As equipes Villarreal x Espanyol disputam nesta quinta-feira (27/04) a pela 31° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Villarreal x Espanyol ao vivo?

A partida Villarreal x Espanyol pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Villarreal x Espanyol chegam para o jogo?

Espanyol é o vice-lanterna de La Liga com 6 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Antes de seu empate com Cádiz na última rodada, o time estava em uma sequência de 6 derrotas.

Já Villarreal ocupa a 6° posição da competição e soma 14 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Villarreal: Reina; Foyth, Mandi, P. Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Pino; Lo Celso; Jackson

Espanyol: Pacheco; Gil, Montes, Gomes, Cabrera, Pedrosa; Exposito, Souza, Darder; Braithwaite, Joselu

FICHA TÉCNICA

Villarreal x Espanyol

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha

Data/Horário: 27 de abril de 2023, 14h30