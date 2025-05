Vila Nova x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pela Série B

Vila Nova x Athletico-PR disputam hoje, sábado (17/05), a 8° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Athletico-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vila Nova está na terceira colocação com 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos. A equipe estava invicta há 5 rodadas na competição, mas perdeu para o Remo na última rodada por 2 a 0.

Já o Athletico-PR está na 10ª colocação com 10 pontos, com 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 11 gols sofridos e salgado de -1.

Vila Nova x Athletico-PR: prováveis escalações

Vila Nova: Halls, Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Willian Formiga, João Vieira, Igor Henrique (ou Arilson), Diego Torres, Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e Gabriel Silva.

Athletico-PR: Mycael, Belezi (ou Palacios/Dudu), Habraão, Léo, Esquivel, Felipinho, Patrick, Zapelli, Isaac (ou Tevis), Luiz Fernando e Renan Peixoto.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)

Data/Horário: 17 de maio de 2025, 18h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)