Vila Nova vence, ultrapassa o Remo e 'ajuda' o Paysandu na Série C; veja a tabela

O Vila Nova-GO enfrentou o Ferroviário-CE na noite de ontem em Goiânia, finalizando a 12ª rodada do grupo A da Série C e venceu por 3 a 0, assumindo a segunda posição com 23 pontos, ultrapassando o Remo que possui 22. O Leão está consolidado no G-4 e encara o próprio Vila na próxima rodada, fora de casa.

O resultado foi importante para o Paysandu, que está na sétima colocação com 15 pontos, agora está há dois pontos do primeiro clube do G-4, que é o Ferroviário-CE que possui 17.Ainda faltam seis jogos para o término da primeira fase.

Veja com ficou a tabela do grupo A da Série C

1º - Santa Cruz-PE – 27 pontos

2º - Vila Nova-GO – 23

3º - Remo – 22

4º - Ferroviário-CE – 17

5º - Manaus-AM – 17

6º - Jacuipense-BA – 16

7º - Paysandu – 15

8º - Treze-PB – 13

9º- Botafogo-PB - 11

10º - Imperatriz-MA - 1