Vila Nova demite ex-Paysandu e anuncia Lisca como novo técnico na briga pelo acesso na Série B

O Vila Nova confirmou a chegada do técnico Lisca, de 51 anos, com a missão de impulsionar a equipe e garantir o acesso nas nove últimas rodadas da Série B. A apresentação oficial do treinador está marcada para esta sexta-feira (22). Ele substitui Marquinhos Santos, que estava na equipe goiana desde agosto, pouco mais de um mês depois de deixar o Paysandu na Série C nacional.

O gaúcho Lisca iniciou sua trajetória nas categorias de base do Internacional e ganhou notoriedade nacional a partir de 2013, quando comandou o Juventude. Ao longo de sua carreira, passou por renomados clubes do futebol brasileiro, incluindo Náutico, Ceará, América-MG, Vasco, Sport e Santos. Seu último trabalho foi no Avaí, no ano passado.

Lisca terá nove jogos para conduzir o Vila Nova rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time, que já liderou a Série B, enfrentou uma queda de desempenho nas últimas rodadas. Atualmente, ocupa o sétimo lugar, somando 46 pontos, e corre o risco de se distanciar do G-4 ao término da 29ª rodada, que se encerra na próxima segunda-feira.

O treinador assume o posto de terceiro técnico do Vila Nova na Série B, sucedendo Claudinei Oliveira, que chegou a liderar a competição, e Marquinhos Santos, que foi demitido após a derrota para o Sampaio Corrêa na última quarta-feira. Ao todo, o ex-técnico do Papão somou três vitórias, dois empates e três derrotas, um aproveitamento de 45%.

Lisca estreará à frente do Tigrão no dia 1º de outubro contra a Chapecoense. A diretoria do clube transferiu a partida do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para o Serra Dourada, e espera contar com uma boa presença de público, mesmo diante dos resultados menos favoráveis recentes.