Víkingur x Djurgarden: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (12/12) pela Liga Conferência

Víkingur x Djurgarden disputam hoje, quinta-feira (12/12), a 5° rodada da Liga Conferência. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Kópavogsvöllur, em Kópavogur, Islândia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Víkingur x Djurgarden?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Liga Conferência, o Víkingur perdeu pro o Omonia por 4 a 0, venceu o Cercle Brugge por 3 a 1, superou o Borac por 2 a 0 e empatou sem gols com o Noah.

Já Djurgarden passou por empate de 2 a 2 com o LASK, uma derrota de 2 a 1 para o Vitória SC, uma vitória de 2 a 1 sobre o Panathinaikos e outra de 1 a 0 sobre The New Saints.

Víkingur x Djurgarden: escalações

Víkingur: Jónsson; Atlason, Ekroth, Fjóluson e Fridhleifur Gunnarsson; Agnarsson, Thórdarson, Andrason e Ingimundarson; Phrádarson e Djuric. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.

Djurgarden: Rinne; Kosugi, Danielson, Tenho e Stahl; Sabovic e Stensson; Nguen, Gulliksen e Wikheim; Hümmet. Técnico: Roberth Björknesjö.

FICHA TÉCNICA

Víkingur x Djurgarden

Conference League

Local: Kópavogsvöllur, em Kópavogur, Islândia

Data/Horário: 10 de dezembro de 2024, 10h