Vídeo: veja os gols da derrota do Cruzeiro para o Confiança

O Cruzeiro decepcionou o seu torcedor e não conseguiu vencer em casa o Confiança. A equipe sergipana superou a Raposa por 2 a 1, gols de Renan Gorne e Guilherme Castilho, com Raul Cáceres descontando para os mineiros. A partida, disputada nesta sexta-feira, 27 de novembro, no Mineirão, foi válida pela 24ª rodada da Série B.

Com o triunfo, o Confiança subiu para a oitava posição, com 35 pontos, e já enxerga o grupo de times do G4. Já o Cruzeiro está mais perto do Z4, ao se manter na 15ª posição, com 28 pontos. O acesso fica cada vez mais improvável para o time azul.

O time celeste terá o clássico contra o América-MG, na quarta-feira, 2 de dezembro, às 21h30, no Independência. O Confiança, sonhando com o G4 encara o Figueirense, no Batistão, na terça-feira, 1º de dezembro, em Aracaju.

A Raposa não conseguiu superar o Confiança, que fez um jogo seguro em Minas-(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)