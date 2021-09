VÍDEO: Vasco divulga ajustes na identidade visual; veja a atualização do escudo do Gigante da Colina

O Vasco divulgou em suas redes sociais ajustes na sua identidade visual e uma atualização no escudo do clube. De acordo com a nota divulgada em seu site, o Cruz-Maltino decidiu "revisar e atualizar, sem perder as raízes" em um projeto de redesign da marca. No anúncio, uma das justificativas para a mudança foi a criação de uma identidade visual mais coerente e atual.

O anúncio foi realizado por meio de um vídeo na VascoTV com uma narração da jornalista e vascaína Vanessa Riche. "A faixa, tão característica, agora tem um ângulo padrão de 45º, e a Cruz segue em seu lugar de destaque, com todo o peso e grandiosidade que merece."

ASSISTA

VEJA A NOTA DO VASCO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL

Revisar e atualizar, sem perder as raízes. É neste sentido que o Club de Regatas Vasco da Gama anuncia ajustes em seu escudo. Este é um projeto de redesign de marca que apresenta uma solução gráfica equilibrada e harmoniosa, possibilitando a criação de uma identidade visual mais coerente e atual.

Um clube pioneiro como o Vasco precisa acompanhar as tendências do mercado, que vive um movimento de modernização de marca e identidade. E sua história centenária, que carrega glórias, lutas, conquistas e propósitos, também precisa estar em constante evolução, sem deixar de lado nossas origens.

Todos os elementos fazem parte da história do Clube estão no nosso dia-a-dia, e agora temos uma marca mais simétrica, com mudanças quase imperceptíveis.

O formato inconfundível do escudo apresentava espessura irregular, agora corrigida. Os novos monogramas CR e VG foram inspirados na famosa estátua de Vasco da Gama, presente na entrada social de São Januário, e trazem alinhamento do padrão tipográfico. A faixa, tão característica, agora tem um ângulo padrão de 45º, e a Cruz segue em seu lugar de destaque, com todo o peso e grandiosidade que merece. A Caravela, que apresentava estilos de traços diferentes e detalhes que dificultavam aplicações, agora é mais imponente e navega para frente sobre fortes ondas e com velas estufadas, representando bravura e dinamismo.

A diversidade de elementos criados a partir do escudo cruzmaltino traz também inúmeras possibilidades de negócios, criações de conteúdo e desenvolvimento de produtos licenciados, caminhando assim para uma maior geração de receita e valorização de marca.

Um só Vasco, formado por vários elementos que falam por si só e representam o nosso Clube. Respeitando e honrando o nosso passado, construindo um futuro Gigante.