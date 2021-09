VÍDEO: Por boicote à Copa do Catar, time entra em campo sem roupa na Alemanha

A estreia de um time de futebol ocorreu de forma inusitada, na Alemanha, no último fim de semana: sem roupa. A Nacktionalmannschaft, ou Seleção Nacional de Pelados (uma equipe que mistura homens e mulheres), fez o primeiro jogo oficial em estádio de Duisburg, com um público em torno de 300 torcedores. A ideia é conscientizar a Seleção Alemã para boicotar a Copa do Mundo do Qatar de 2022.

Em campo, a seleção dos peladões não fizeram feio: empate em 8 a 8 com o Pottoriginale All Stars. O evento é uma criação do jovem cineasta Gerrit Starczewski, de 34 anos, que inicialmente promoveu partidas entre dois clubes que jogavam sem roupa. Agora, ambos os times se mesclam e enfrentam equipes uniformizadas.