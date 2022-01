PM se recusa a prender suspeito com camisa do Flamengo: 'contra os meus princípios'; vídeo

Um caso inusitado ocorreu durante a prisão de um suspeito de tráfico de drogas na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Um policial militar se negou a apresentar na delegacia o suspeito vestindo uma camisa do Flamengo. Segundo o militar, ele não poderia preder alguém vestindo a camisa do clube carioca.

"Com todo o respeito à Nação Rubro-Negra. Já cansei de prender flamenguista, mas prender um flameguista vestindo o manto sagrado jamais. É uma ofensa aos meus princípios", escreveu o militar em uma postagem nas redes sociais. O vídeo do momento da prisão viralizou.

Para que a prisão pudesse ser realizada, o militar exigiu que o suspeito trocasse de camisa. Após a mudança, o homem foi levado na viatura para a delegacia.