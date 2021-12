VÍDEO: PM divulga imagens sobre cartaz rasgado de criança no jogo do Corinthians

A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou as imagens de uma policial rasgando o cartaz que a torcedora Ester, de 9 anos, tentou levar para o goleiro Cássio no jogo de domingo, entre Corinthians e Grêmio, e o jogando no lixo na Neo Química Arena.

No vídeo divulgado, a mãe de Ester, Priscila de Paula, chega com a filha no portão no Setor Norte da arena e são informadas, ainda no primeiro bloqueio policial, que não poderiam entrar com o cartaz. Apesar disso, elas conseguem passar e são barradas no segundo bloqueio e informadas sobre a proibição. O cartão dizia: "Cássio, seja meu Papai Noel. Me dá sua luva e camisa. Da sua fã, Ester".

Enquanto Priscila argumentava com a segurança, uma pessoa não identificada retira a cartolina do lixo e, de mãos dadas com a garota, tenta mais uma vez entrar, mas deixa o cartaz cair no chão e um membro da PM rasga o papel e descarta no lixo.

Em nota, a PM informou que agiu de acordo com a legislação vigente que restringe a entrada de objetos como papel, garrafas, fogos de artifício, armas de fogo ou branca em estádios de futebol.

"A Polícia Militar lamenta que a jovem Ester tenha sido exposta dessa forma pelas suas responsáveis e esclarece que muitas das ações da Instituição podem ser encaradas como antipáticas, ou mesmo insensíveis, contudo, visam resguardar a segurança de todas as pessoas presentes nos locais de evento. A Instituição deixa claro que mantém as portas de seus quarteis abertas para que a sociedade possa conhecer seu trabalho e suas diversas missões na segurança pública".

Após a repercussão, o goleiro Cássio gravou um vídeo para a garota e convidou ela e sua mãe a acompanharem um treino no CT Joaquim Grava e presentou Ester com um par de luvas e uma camisa do Corinthians.