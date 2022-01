VÍDEO: Paulo Sousa revela primeira meta no Flamengo e revela lado romântico

A primeira semana de trabalhos de Paulo Sousa como técnico do Flamengo segue a todo vapor no Ninho do Urubu, com treinos iniciados às 8h. E, em meio aos trabalhos, o treinador concedeu uma entrevista à "FlaTV" para explanar mais a respeito de sua carreira e pretensões no futebol brasileiro.

Com vínculo até dezembro de 2023 no Fla e uma robusta comissão técnica ao seu lado, Paulo Sousa avisou que a sua primeira meta é dar uma identidade ao time, ciente da necessidade de resultados positivos imediatos.

- Uma equipe de futebol é uma microsociedade, com diferentes modos de pensar e temos que ter regras para caminhar no mesmo sentido, e eu tenho que dar esse sentido. Eles precisam estar tão convencidos quanto eu estou. E tem a ver com trabalho, métodos, lideranças e percepção. A meta mais próxima é fazer com que a equipe crie uma identidade.



- Pois o nosso clube tem uma cultura de vitória. É exigente por isso. Temos um elenco muito bom, e isso vai facilitar para chegar onde acredito. Precisamos vencer desde o princípio para alcançar o primeiro objetivo logo, como a torcida espera, que é a Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG - completou.



O LADO ROMÂNTICO



- O Flamengo está presente na vida de quem ama o futebol. Tem uma dimensão imensa que abrange os quatro cantos do mundo.



A frase acima foi uma das primeiras em que Paulo Sousa citou o sentimento de amor na entrevista. Desde a contratação do português de 51 anos, a torcida tem brincado sobre o fato de o treinador constantemente expressar o seu lado "romântico", seja na vida pessoal ou na exigência de um jogo agradável esteticamente, em entrevistas ou nas redes sociais. Veja a resposta de Sousa:



- Sou romântico em todos os sentidos. No futebol é estética, é cultura. Tem a ver com a poesia individual, que tinha o Zico. É a idealização de um amor próprio para com o que fazemos, para com a torcida, e isso tem que estar expresso no nosso jogo. Na vida também sou romântico. Tenho uma mulher extraordinária, que compreende a necessidade que eu tenho nessa profissão. Sou sensível, mas com fortes convicções.

IMPORTÂNCIA DA TORCIDA E O QUE ESPERAR



Paulo Sousa também salientou a importância da torcida, e o que a Nação pode esperar do técnico. Além do mais, avisou: "Vamos ser muito felizes".



- Aproveito mais uma vez para agradecer. Desde muito cedo, todo amor e carinho que expressaram, de várias formas. E a melhor de responder é retribuir com toda a capacidade de trabalho que temos, juntamente com os jogadores, o clube, e ganhar títulos, continuar escrevendo mais páginas e entrar na história desse grande clube que é o Flamengo.



- Um das coisas que eu vou assistir por todo o Brasil, por todo o mundo, sobretudo no Maracanã, onde vai estar realmente muito, muito forte. Nos vai ajudar, empurrar com toda a energia e paixão. Por que... o que é a vida sem paixão? O que é a vida sem a paixão pelo Flamengo? E é isso que eu tenho demonstrado e acontecerá, pois o nosso elenco é de grande qualidade e vai expressar muita qualidade no jogo, aproximar e inspirar a torcida ainda mais para conquistar vitórias e títulos, e unir todos ainda mais - emendou o Mister, finalizando:



- O que a torcida pode esperar de mim? Tudo. Tudo o que eu tiver, vou oferecer. É uma oportunidade que a vida me deu e tudo farei para que, juntos, sejamos felizes. Aliás, vamos ser muito felizes.



O Flamengo ainda não definiu quando Paulo Sousa estreará com o time titular na temporada. Nos primeiros jogos do Carioca, a equipe será comandada por Fabio Matias, cujo grupo alternativo tem treinado à parte no Ninho do Urubu.

Assista à entrevista de Paulo Sousa na íntegra: