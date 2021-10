Novato na Seleção, atacante garante: 'Dou a vida do primeiro ao último minuto'

Novidade de última hora de Tite para a Seleção Brasileira, o atacante Arthur Cabral esbanjou expectativa por sua primeira convocação. Chamado para o lugar de Matheus Cunha (cortado devido a uma lesão), a quem desejou melhoras, o jogador de 23 anos não poupou agradecimentos ao pai (auxiliar do Campinense), irmãs, amigos, colegas, ex-técnicos e foi taxativo.

- Estou realmente muito feliz e realizado. Sou paraibano de Campina Grande, vim de um futebol bem humilde, com gente bem humilde. E acredito muito que cada pessoa que me formou foi importante nesse momento. Todos sabem a gratidão que tenho. Meu muito obrigado a todos que foram fundamentais para estar aqui hoje - disse.

O jovem, que marcou 20 gols em 17 jogos no Campeonato Suíço, crê que seu potencial foi acentuado na Europa.

- Acredito que evoluí muito na Europa, principalmente na questão tática. Sou muito jovem, cheguei na Europa com 21 anos, então acredito que estou num processo de evolução. Como costumo sempre dizer, busco sempre evolução. Se hoje sou melhor do que fui no passado, ano que vem quero ser melhor do que fui hoje - e destacou o futebol suíço:

- Valorizam muito a parte técnica, tática, na Suíça ainda mais. Essas questões me ajudaram muito a sentir esse gostinho de vestir a camisa da Seleção - completou.