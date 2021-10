VÍDEO: Dedo na cara e 'cala boca': comentaristas se desentendem ao vivo em programa

Ânimos acalorados marcaram a edição de ontem do Trem Bala, programa esportivo popular da TV Ceará. Isso por que os comentaristas Renilson Souza e Evaristo Nogueira simplesmente resolveram trocar farpas ao vivo.

O entrevero começou quando Renilson comentou sobre o momento do Ceará no Campeonato Brasileiro.

- Lembro que o Ceará passou dez dias sem jogar, o presidente reclamou, Tiago Nunes reclamou... passou dez dias treinando. O time melhorou? Não. Agora está reclamando porque vai jogar quarta e domingo. O que falta no Ceará é bola. A bola do Ceará murchou, infelizmente, na reta final do campeonato - disse o comentarista.

Em seguida, Evaristo Nogueira, ironizou as aspas do companheiro de bancada: 'Bola? Bola?', perguntou ele. 'É, murchou. Murchou a bola. Murchou a bola, rapaz! Eu tô dizendo, cara! Você é surdo!', respondeu, indignado, Renilson.

- Cala a boca, rapaz! Eu não tô gritando com você não - exclamou Evaristo, que se levantou da cadeira para confrontar o colega.

'Eu tô dizendo que a bola do Ceará murchou', seguiu Renilson. 'Ah, a bola do time. Ah, a bola do time do Ceará!', respondeu Evaristo. 'Tira a cera do ouvido!', gritou o comentarista.

