Vice de futebol do Flamengo diz que cobranças foram alinhadas com técnico

Há duas semanas em pré-temporada no Ninho do Urubu, o elenco profissional do Flamengo está vivendo um dia a dia diferente em relação a 2021. As mudanças na rotina dos atleta, como a necessidade de registrar a chegada e saída no ponto eletrônico, não partiram exclusivamente de Paulo Sousa, informou Marcos Braz. Ao portal "ge", o vice-presidente de futebol afirmou que "mais cobranças" já estavam previstas antes mesmo do acerto com o técnico.

"Já tínhamos conversado ainda no ano passado de que neste ano a margem para manobras seria menor e teria mais cobrança. Todos sabiam que seria um ano diferente, com mudanças que vão seguir acontecendo gradativamente. Nosso planejamento já previa um dia a dia diferente e isso foi conversado e alinhado em parceria com o novo treinador nas reuniões após o acerto. Passamos para eles o que queríamos para que a reestruturação do departamento fosse encaixada com a metodologia do Paulo e de sua comissão", relatou Marcos Braz ao "ge".

Além da volta do ponto eletrônico, outra regra que foi reestabelecida no Ninho do Urubu é a obrigatoriedade de realizar as refeições no CT antes e depois das atividades. Uma prática comum no futebol, que auxiliar na recuperação dos atletas, e utilizada por Paulo Sousa e sua comissão técnica em seus trabalhos.

A necessidade de mudança de postura no elenco também já havia sido cobrada por David Luiz, ainda na reta final do Brasileirão de 2021. O zagueiro, contratado em agosto, afirmou após derrota para o Santos, no Maracanã, que o "grupo precisava amadurecer". A declaração de David Luiz foi uma semana após a derrota do Flamengo para o Palmeiras na decisão da Libertadores.