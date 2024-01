Vice de futebol do Flamengo admite interesse em Evander após análises de scouts: 'Nível A'

O Flamengo manifestou interesse em contratar o meia Evander, de 25 anos, que foi revelado pelo Vasco e atualmente joga no Portland Timbers, dos Estados Unidos. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou o interesse de longa data do clube no jogador, esclareceu os termos da negociação e criticou especulações sobre sua relação com o empresário e pai do atleta, Evandro Ferreira.

Braz revelou que tentou contratar o meia quando estava no Midtjylland, da Dinamarca, mas as negociações não avançaram. Atualmente, o dirigente considera complicada a negociação com o clube americano, mas acredita que a vontade de Evander de retornar ao Brasil pode ser um ponto a favor.

"Há o interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca, nós estávamos atrás dele. Mas ele recebeu uma proposta da MLS que era boa para o clube, e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás, ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outros caminhos", disse o dirigente ao GE.

Segundo Braz, o departamento de futebol do Flamengo tem relatórios favoráveis sobre Evander há algumas janelas de transferência. O jogador estreou no time profissional do Vasco em 2016 e se transferiu para a Dinamarca em 2018, permanecendo lá até 2022, quando se mudou para os EUA.

"O Evander não voltou ao radar. Ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado "Nível A", segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há dois anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores", completa.

Apesar da resistência do Portland em vender o jogador, que se destacou na última edição da MLS e foi adquirido por cerca de R$ 53 milhões no final de 2022, o Flamengo persiste na tentativa e planeja uma nova investida durante esta janela de transferências, apesar da recusa inicial dos dirigentes americanos.

Inicialmente, o objetivo era adquirir 100% dos direitos econômicos de Evander, mas agora o plano mudou: o clube fará uma oferta por uma parte dos direitos do jogador - aproximadamente 60% ou 70%. Outra possibilidade seria um empréstimo com opção de compra no final do contrato, mas essa proposta não agrada ao clube americano.

Evander foi adquirido pelo Portland por 9,5 milhões de euros, tornando-se a maior transação da história do clube e a nona contratação mais cara da história da MLS. Na quinta posição dessa lista está Luiz Araújo, atual jogador do Flamengo, que se transferiu do Lille, da França, para o Atlanta United em 2021 por 11,5 milhões de euros.

É importante notar que o Vasco tem direito a 3,5% do valor de qualquer venda de Evander devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa.