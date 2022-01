Vem mais um? Vasco negocia pelo volante Matheus Barbosa

O volante citado por Zé Ricardo para encorpar o elenco do Vasco poderá ser Matheus Barbosa, que pertence ao Avaí e está emprestado ao Atlético-GO até o fim do ano. A negociação foi revelada pelo "Arena Cruzmaltina" e confirmada pelo LANCE!.

O jogador tem 27 anos, é reserva no time goiano e a negociação não está em estágio tão avançado quanto as do lateral-direito Weverton e do meia Bruno Nazário. É preciso haver consenso entre os três clubes envolvidos, além, obviamente, da vontade do jogador. Essa existe.

Caso seja confirmado no Vasco, Matheus Barbosa vai disputar posição com Yuri e Bruno Gomes. Galarza, com Covid-19, ainda está no Paraguai, e o volante Welerson está lesionado.