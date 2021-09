Veja quantos milhões o Flamengo irá garantir se chegar à final da Copa Libertadores

Nesta quarta-feira, em Guayaquil, Flamengo e Barcelona (EQU) se enfrentam pela semifinal da Libertadores, a partir de 21h30. É um jogo que vale muito, pois, além da vaga na decisão da Copa, a ser disputada em Montevidéu, em novembro, garantirá um prêmio milionário ao clube que avançar nesta noite.

A Conmebol distribuirá 21 milhões de dólares aos finalistas: 6 milhões para o vice e 15 milhões para o campeão, valores em torno de R$ 32 milhões e R$ 80 milhões, respectivamente. O adversário de Flamengo ou Barcelona na decisão será o Palmeiras, que eliminou o Atlético-MG, no Mineirão.

A depender do resultado da decisão em Montevidéu, no dia 27 de novembro, determinado valor se juntará aos já arrecadados pelo clube pelas fases anteriores da Libertadores, que, somadas, chegam a 7,55 milhões de dólares.

Com força máxima, o time de Renato Gaúcho chega em vantagem para o confronto no Monumental, em Guayaquil. O Flamengo venceu o confronto de ida, no Maracanã há uma semana, por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique.