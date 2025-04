Vasco x Puerto Cabello: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/04) pela Sudamericana

Vasco da Gama x Puerto Cabello disputam hoje, terça-feira (08/04), a 2° rodada da Copa Sul-Americana. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Academia Puerto Cabello ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Vasco e Puerto Cabello estrearam na Sudamericana com empates. O Vasco empatou com o Melgar por 3 a 3, enquanto a Academia Puerto Cabello estreou com um empate sem gols com o La Guaira.

Vasco x Puerto Cabello: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Puerto Cabello: Luis Romero; Casiani, Shimaga, Mbaye e Linares; Hernández, Awudu e Isah; Contreras, Padrón e Paredes. Técnico: Vasco Faísca.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Academia Puerto Cabello

Copa Sudamericana

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 08 de abril de 2025, 21h30