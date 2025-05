Vasco x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa do Brasil

Vasco x Operário Ferroviário disputam hoje, terça-feira (20/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Vasco x Operário ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa do Brasil, o Vasco passou por uma vitória de 3 a 0 sobre a União Rondonópolis e outra de mesmo valor sobre o Nova Iguaçu.

Já o Operário Ferroviário passou por uma vitória nos pênaltis sobre o Humaitá, após empate sem gols, e outra vitória de 1 a 0 contra o Tombense.

Vasco e Operário (PR) empataram por 1 a 1 durante a partida de ida pela Copa do Brasil.

Vasco da Gama x Operário: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Operário (PR): Elias Curzel; Thales Oleques, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Juan Zuluaga e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim. Técnico: Bruno Pivetti.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Operário PR

Copa do Brasil

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 20 de maio de 2025, 19h