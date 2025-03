Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Carioca

Vasco da Gama x Flamengo disputam hoje, sábado (01/03), a semifinal do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Flamengo liderou a primeira fase do Campeonato Carioca com 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 25 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Vasco da Gama foi o 4° colocao da competição e somou 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Vasco x Flamengo: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Oliveira (Mauricio Lemos), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Zuccarello, Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 01 de março de 2025, 17h45